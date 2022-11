Frankrijk neemt alle migranten van reddingsschip Ocean Viking op na weigering Italië Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

Frankrijk stelt alle geredde migranten aan boord van het reddingsschip Ocean Viking toe in Marseille van boord te gaan. De omstandigheden aan boord van het schip zijn schrijnend. Anders dan in Italië zal er in de Franse haven geen selectie worden toegepast.

Italië, waar sinds kort een extreemrechtse regering de macht heeft, weigerde de op zee geredde migranten toe te laten, op enkele medische noodgevallen na. Frankrijk zal de opvarenden zonder uitzondering behandelen als asielzoekers, verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Italiaanse persbureau Ansa. De Ocean Viking is onderweg naar Marseille nadat het tevergeefs trachtte in overeenstemming met het internationaal recht de geredde migranten in Italië af te zetten. Aan boord van de Ocean Viking bevinden zich 234 migranten. De omstandigheden aan boord zijn heel beroerd. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie:

De mensen die nu op The Ocean Viking aanwezig zijn, zitten al achttien dagen aan boord. Op 1 november riepen we al op om toestemming te krijgen om aan te meren in Europese havens, maar die toestemming hebben we nog altijd niet gekregen. Ondertussen wordt de situatie op het schip steeds slechter. Frido Herinckx, operatiemanager bij het Internationale Rode Kruis (IFRC), vertelt dat de tijd dringt: “De geredde mensen zijn absoluut uitgeput, uitgedroogd en krijgen te maken met psychische problemen als gevolg van deze traumatische reis. Sommigen hebben onmiddellijk medische verzorging nodig.” Het Rode Kruis zorgt aan boord voor gezondheidszorg, voedsel, water, hygiëne-artikelen en psychologische eerste hulp. Ook bieden we de mogelijkheid contact te leggen met familieleden. Maar dit kan niet te lang duren, vertelt Herinckx: “Dit eindeloos lange wachten maakt de situatie ondraaglijk en de stress groeit met de dag.”