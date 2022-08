Frankrijk na hittegolf opnieuw geteisterd door extreem weer: hagelstormen en hoosbuien

18 aug. 2022 - 8:54

"Een paar dagen gestadige regen is veel beter dan dergelijke stortbuien" Ja. Waarom regelen we dat niet even? "Alles is beter dan niets"? Dat 'alles' gaat steeds vaker op deze manier. En dat vind jij dan beter? Zonder je af te vragen hoe dit komt? En zonder je daarna af te vragen wat we moeten doen om dit te voorkomen?