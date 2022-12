Frankrijk is een streng seculiere staat, waarom is Kerst er dan een officiële feestdag? Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk is, net als in veel landen, Kerstmis een officiële feestdag. Maar is dat niet een beetje vreemd want de meeste Fransen zijn er immers ook erg trots op dat de overheid seculier is en zich verre houdt van religie. Die opvatting leidt er onder meer toe dat bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek op scholen verboden is. Hoe verhoudt zich dat dan tot het vieren van Kerst, dat is immers bij uitstek een religieus feest? En waar de scholieren twee weken vakantie voor krijgen.

Expat nieuwssite The Local, legt uit hoe dat zo komt. Je zou het misschien niet verwachten maar opportunisme is de principiële Fransen niet vreemd. De wet die de beroemde laïcité - de strikte scheiding van kerk en staat - vastlegt werd in 1905 ingevoerd. Toen was Kerst al een officiële vrije dag en geen politicus voelde er voor die af te schaffen, alleen al omdat de kiezers dat vermoedelijk niet op prijs zouden stellen. Bovendien is Kerstmis niet alleen een christelijk feest, de oorsprong ervan dateert van voor het christendom en heeft onder meer te maken met de zonnewende, het lengen van de dagen.

Dat wil niet zeggen dat er van laïcité helemaal geen sprake is met Kerst. Scholen mogen bijvoorbeeld geen Kerstspelen opvoeren waarin de geboorte van Jezus wordt uitgebeeld. Ook mag er in en aan overheidsgebouwen alleen 'Gelukkige Feestdagen' gewenst worden en geen verwijzing naar Kerst gemaakt worden. Een kerstboom mag wel, want dat is geen religieus symbool maar een kerststal is uit den boze. Sommige - veelal extreemrechtse - christelijke politici weigeren zich aan de wet te houden en zetten bijvoorbeeld toch een kerststal in het gemeentehuis.