Frankrijk heeft te veel koeien, verkleinen veestapel nodig om methaanuitstoot terug te dringen

26 mei 2023 - 15:19

@ A little bit of sunshine Jij schrijft: Het is dus redelijk makkelijk aan te tonen dat als koeien verdwijnen in Nederland of Frankrijk ze ergens elders (Oost-Europa, Oekraïne) terugkomen. Probeer dat nou eens aan te tonen in plaats van dit soort ongefundeerde uitspraken te doen. En: maar de grote vissen zitten gewoon niet in Europa. Het aandeel in vervuiling door Europa is groter dan Afrika of Zuid Amerika. De grote vissen zitten wel hier. En als je dit soort loze kreten opschrijft probeer ze dan eens te onderbouwen. En: En de rest van de wereld lacht gewoon om onze 'voorbeeldfunctie' net als om onze andere 'westerse waarden'. Nee dat doet de rest van de wereld niet. Zelfs China werkt aan het terugdringen van uitstoot. Dat soort mondiale akkoorden worden niet lachend afgesloten. Het kan best zo zijn dat bijvoorbeeld mensen in India lachen om jouw westerse waarden. Die van jou zijn die van mij ook niet. Maar er is mondiaal wel het inzicht dat het anders moet. Het probleem zit echt bij mensen zoals jij. En inderdaad dat soort lui zijn er in India ook.