Frankrijk haalt ultrarechtse tv-zender C8 uit de lucht

De Franse media-autoriteiten hebben de ultrarechtse tv-zender C8 geweerd uit TNT, het digitenne systeem waarmee zestig procent van de bevolking tv kijkt. Reden voor verwijdering uit het aanbod is dat de zender zich niet aan de regelgeving houdt. In de afgelopen jaren ontving de zender al voor miljoenen euro's aan boetes, onder meer vanwege grensoverschrijdend gedrag, homofobie en het negeren van rechterlijke uitspraken. Recent nog vertoonde C8 een verboden documentaire tegen het recht van vrouwen op abortus. Dat laatste past naadloos in de politieke agenda van de eigenaar, de christelijke ultrarechtse miljardair Vincent Bolloré die een heel media-imperium bezit met tal van tv- en radiozenders, tijdschriften, uitgeverijen en dat inzet om de publieke opinie ver naar rechts te duwen. C8 was de op 5 na meest bekeken zender. Zijn nieuwszender CNews met eenzelfde politieke agenda is de meest bekeken nieuwszender van het land.