Frankrijk gooit klimaatdoelstellingen bij grofvuil uit vrees voor boze boeren en ondernemers

Frankrijk heeft zich onverwacht gekeerd tegen het voorstel van de Europese Commissie om de broeikasgasuitstoot met 90 procent te verminderen tegen 2040. Dat meldt de Volkskrant. President Emmanuel Macron pleitte donderdagavond tijdens de EU-top voor meer 'pragmatisme en flexibiliteit', gedreven door groeiende druk van het bedrijfsleven en boeren die vrezen voor economische schade. De Europese Commissie had eerder dit jaar voorgesteld dat in 2040 de CO2-uitstoot met 90 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990, als tussenstap naar klimaatneutraliteit in 2050.