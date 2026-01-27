Frankrijk gaat sociale media verbieden voor kinderen onder de 15 jaar

De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media bedrijven verbiedt kinderen onder de 15 jaar toe te laten. Het is voor het eerst dat een Europees land overgaat tot deze maatregel, die eerder al in Australië werd ingevoerd. Het verbod moet ingaan op 1 september. President Macron spreekt van een grote stap vooruit: "De hersenen van onze kinderen zijn niet te koop. Noch voor Amerikaanse platforms, noch voor China".
De wet, die met grote meerderheid werd aangenomen maar nog door de senaat moet worden goedgekeurd, is snel opgetuigd na een vernietigend rapport van een parlementaire onderzoekscommissie uit september 2025. Daaruit werd duidelijk dat de apps een zeer schadelijke invloed hebben op kinderen.
De VRT meldt:
Concreet verbiedt de wet jongeren onder de 15 jaar de toegang tot populaire socialemediaplatformen. Educatieve websites zoals pakweg Wikipedia blijven wel toegankelijk. Berichtenapps zoals Whatsapp worden ook beperkt, maar blijven wel nog gedeeltelijk toegankelijk voor onderlinge communicatie. Socialemedia-achtige functies in videogames worden ook beperkt. (...) Als de wet van kracht wordt, moeten socialemediabedrijven een geldige leeftijdsverificatie in hun apps steken. Nieuwe accounts die niet aan de leeftijdsvereisten voldoen, moeten vanaf 1 september 2026 en uiterlijk tegen 31 december volgend jaar verwijderd worden. De wet breidt tegelijk het smartphoneverbod op scholen uit naar middelbare scholen. Sinds 2018 zijn smartphones al verboden in Franse basisscholen.
De NOS schrijft dat ook andere landen maatregelen nemen:
Zo is in Denemarken ook al een verbod onder de 15 jaar aangekondigd door het parlement; dat moet dit jaar nog ingaan. Landen als Noorwegen, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië overwegen soortgelijk beleid, evenals de Europese Commissie. In Finland heeft het Instituut voor Gezondheid en Welzijn (THL) nieuwe richtlijnen opgesteld voor het gebruik van digitale apparaten door kinderen. Een van die adviezen is een verbod op sociale media of smartphones voor kinderen onder de 13 jaar. Het Nederlandse kabinet adviseerde vorig jaar in juni om geen smartphones en sociale media te gebruiken onder de 15 jaar. Tot verder beleid is het nog niet gekomen.
Meer over:frankrijk, actueel, soclale media, kinderen
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.