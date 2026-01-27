Frankrijk gaat sociale media verbieden voor kinderen onder de 15 jaar Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 105 keer bekeken Bewaren

De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media bedrijven verbiedt kinderen onder de 15 jaar toe te laten. Het is voor het eerst dat een Europees land overgaat tot deze maatregel, die eerder al in Australië werd ingevoerd. Het verbod moet ingaan op 1 september. President Macron spreekt van een grote stap vooruit: "De hersenen van onze kinderen zijn niet te koop. Noch voor Amerikaanse platforms, noch voor China".

De wet, die met grote meerderheid werd aangenomen maar nog door de senaat moet worden goedgekeurd, is snel opgetuigd na een vernietigend rapport van een parlementaire onderzoekscommissie uit september 2025. Daaruit werd duidelijk dat de apps een zeer schadelijke invloed hebben op kinderen.

De VRT meldt:

Concreet verbiedt de wet jongeren onder de 15 jaar de toegang tot populaire socialemediaplatformen. Educatieve websites zoals pakweg Wikipedia blijven wel toegankelijk. Berichtenapps zoals Whatsapp worden ook beperkt, maar blijven wel nog gedeeltelijk toegankelijk voor onderlinge communicatie. Socialemedia-achtige functies in videogames worden ook beperkt. (...) Als de wet van kracht wordt, moeten socialemediabedrijven een geldige leeftijdsverificatie in hun apps steken. Nieuwe accounts die niet aan de leeftijdsvereisten voldoen, moeten vanaf 1 september 2026 en uiterlijk tegen 31 december volgend jaar verwijderd worden. De wet breidt tegelijk het smartphoneverbod op scholen uit naar middelbare scholen. Sinds 2018 zijn smartphones al verboden in Franse basisscholen.

De NOS schrijft dat ook andere landen maatregelen nemen: