Dreigend Rusland en onbetrouwbaar Amerika: Frankrijk gaat eigen kernwapenarsenaal uitbreiden

Frankrijk gaat zijn kernwapenarsenaal vergroten. Dat melden ANP en The Guardian. Het NAVO-land heeft nu nog ongeveer 290 exemplaren van het "ultieme wapen", maar president Emmanuel Macron heeft opdracht gegeven om dat aantal uit te breiden. Bondgenoten kunnen volgens Macron ook gaan meedoen met nucleaire oefeningen.

In een toespraak waarin Macron het besluit bekendmaakte, waarschuwde hij dat "onze concurrenten en onze partners zijn geëvolueerd", en dat dit een verandering in de Franse nucleaire doctrine vereist. Volgens Macron moet ook het Franse "afschrikkingselement" versterkt worden, op een meer preventieve manier "naar voren worden geschoven" en in de Europese context moet worden beschouwd, met respect voor de Franse soevereiniteit. Hij benadrukt dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan altijd bij de zittende Franse president zal liggen. Macron zei opdracht te hebben gegeven tot een verhoging van het aantal kernkoppen waarover Frankrijk beschikt, maar wil het exacte aantal niet bekendmaken.

Frankrijk is naast de Verenigde Staten het enige NAVO-land met een helemaal onafhankelijk eigen kernarsenaal. Dat is altijd bedoeld geweest voor het afschrikken van aanvallen op Frankrijk, maar zo'n aanval moet nu ruimer worden opgevat en heel Europa omvatten. Het continent voelt zich weer ernstiger bedreigd door Rusland en is niet meer zo gerust op de Amerikaanse bescherming sinds Trump daar de scepter zwaait.

Macron zegt in gesprek te zijn met acht andere landen, waaronder Nederland, voor samenwerking onder deze Franse nucleaire paraplu. Deze bondgenoten mogen volgens Macron meedoen aan oefeningen met Franse kernwapens en in geval van "crisis" kunnen die wapens ook in de partnerlanden worden gestationeerd.

Het kabinet-Jetten gaat in op de uitnodiging van Frankrijk om te praten over nauwere samenwerking op het gebied van nucleaire bewapening. Dat hebben de ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) inmiddels per brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Europese landen zullen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen veiligheid, vindt het kabinet. De ministers benadrukken wel dat eventuele samenwerking met de Fransen niet in de plaats komt van "de Amerikaanse nucleaire paraplu". Die blijft voor het kabinet het fundament van de nucleaire afschrikking in NAVO-verband, waar Nederland vanaf vliegbasis Volkel ook zelf aan bijdraagt.

