Frankrijk erkent Palestina officieel als staat, VS en Israël woedend

Macron zei dat hij heeft besloten Palestina als staat te erkennen, omdat Frankrijk "trouw is aan de historische missie een duurzame vrede in het Midden-Oosten te bevorderen". Franse diplomaten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas van Macrons besluit op de hoogte gesteld. Zijn plaatsvervanger, Hussein al-Sheikh, heeft Macrons besluit verwelkomd.

Maandag en dinsdag is er bij de VN in New York een grote internationale conferentie over wat de tweestatenoplossing wordt genoemd, een Palestijnse staat naast Israël. De VN streven hier al decennia naar. Maar Israël, gesteund door de VS, wil de in 1967 illegaal bezette Palestijnse gebieden grotendeels behouden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het land niet vertegenwoordigd zal zijn op de conferentie van de VN begin komende week.