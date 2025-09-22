Frankrijk erkent officieel de Palestijnse staat Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag bij de Verenigde Naties in New York officieel de erkenning van de Palestijnse staat aangekondigd. Macron, die de aanhoudende genocide in Gaza veroordeelde en tegelijkertijd opriep tot de vrijlating van de 48 overgebleven gijzelaars, benadrukte dat "de tijd gekomen is om te stoppen met wachten" op vrede in het Midden-Oosten. Frankrijk volgt hiermee landen als Spanje, Ierland, en Noorwegen die recent ook de Palestijnse staat hebben erkend.

De Franse president stelde dat het verlenen van rechten aan Palestijnen geen afbreuk doet aan de rechten van Israëli's en pleitte voor een tweestatenoplossing waarbij beide volkeren naast elkaar kunnen leven. Macron kondigde aan dat Frankrijk bereid is bij te dragen aan een "stabilisatiemissie" in Gaza en roept op tot een overgangsbestuur onder leiding van de Palestijnse Autoriteit om Hamas te ontmantelen. Een Franse ambassade in Palestina komt er echter pas na een staakt-het-vuren en de vrijlating van alle gijzelaars, zo benadrukte hij.

De erkenning van Palestina door Frankrijk is een gecoördineerde actie, samen met het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië die dat ook formeel deden. Vrijwel alle landen op de wereld hebben inmiddels Palestina erkend als staat. De spaarzame uitzonderingen daarop zijn behalve Israël, onder andere de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.