Frankrijk erkent genocide in Oekraïne, wanneer volgt Nederland?

Vorige week stemde de Franse senaat in met een resolutie om de Holodomor, de hongersnood in Oekraïne tijdens het bewind van de massamoordenaar Stalin, te erkennen als genocide. In 1932 en 1933 kwamen miljoen Oekraïners om het leven omdat ze werden uitgehongerd, nadat Stalin de landbouw collectiviseerde.

Hoewel Rusland de hongersnood in Oekraïne nog altijd als ‘bedrijfsongeval’ beschouwt, wijzen deskundigen erop dat er wel degelijk beleid achter zat. Het uithongeren van de bevolking was óók een manier om het Oekraïense verlangen naar autonomie te breken. In Oekraïne vielen bovendien veel meer slachtoffers dan in andere delen van de Sovjet-Unie.

Nederland is een van de weinige EU-landen die nog niet is overgegaan tot erkenning, schrijft de NOS. “De Oekraïense ambassade in Den Haag hoopt dat ook Nederland "deze belangrijkste stap zal zetten". De kwestie staat al geruime tijd op de agenda en kwam onder meer aan bod in de gesprekken tussen premier Rutte en de Oekraïense president Zelensky.”