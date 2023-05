Frankrijk en Spanje binden de strijd aan met binnenlandse vluchten

Frankrijk heeft vluchten verboden naar bestemmingen die je ook binnen 2,5 uur met de trein kunt bereiken. De maatregel heeft met name gevolgen voor vluchten tussen Parijs en regionale vliegvelden bij plaatsen als Nantes, Lyon en Bordeaux. De minister van Transport, Clément Beaune, spreekt van een “essentiële stap in het beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen”.

De Franse regering had Air France in 2020 al gedwongen om de nieuwe klimaatmaatregel te omarmen in ruil voor coronasteun. Critici vinden dat de nieuwe regel niet ver genoeg gaat. Zo blijft het mogelijk om het vliegtuig te nemen tussen Parijs en Marseille: een reis waar je met de trein ruwweg drie uur over doet.