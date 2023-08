Frankrijk breidt code rood uit wegens hittegevaar, ook alarm in Italië

In 15 van de 96 departementen in Europees Frankrijk geldt code rood. Dat is de hoogste waarschuwing voor hittegevaar en betekent dat de warmte niet alleen risicogroepen bedreigt maar ook gezonde mensen. Het betekent ook dat bijvoorbeeld evenementen en sportwedstrijden door de autoriteiten kunnen worden afgelast. Burgers wordt aangeraden de zon en hitte zoveel mogelijk te mijden. Het is van belang om veel water te drinken en de bevolking wordt geadviseerd fysieke inspanning te vermijden, het lichaam af te koelen met water of plaatsen met airconditioning op te zoeken. Het is voor het eerst dit jaar dat code rood van kracht is.