Frankrijk breekt nu al droogterecords, grote zorgen voor de zomer
Vandaag

De rivieren zouden nu volop moeten stromen maar ze zijn gewoon verdwenen. Boeren en wetenschappers vrezen de zomer.

In Frankrijk heeft het al sinds 21 januari niet meer geregend, dat is een periode van 29 dagen en een nieuw record. Het oude dateert uit 1989. De situatie is zeer problematisch, niet alleen voor de landbouw maar ook voor de elektriciteitsvoorziening. De centrales die draaien op waterkracht kunnen niet voldoende elektriciteit meer leveren en blijven nu steken op het niveau van 1976. Ook de centrales die op kernenergie draaien komen in de problemen als er tekort aan koelwater is.

Voeg daarbij dat ook de sneeuw in de Pyreneeën en Alpen drastisch is afgenomen waardoor er een tekort aan smeltwater ontstaat. Vorig jaar kampte het land in de zomer al met zo'n ernstige droogte dat in sommige gebieden het drinkwater op rantsoen moest terwijl het voorjaar toen nog nat was. Dat gebeurt nu weer in bijvoorbeeld Var.

Voor komende week wordt in sommige regio's wel regen verwacht maar lang niet genoeg om de tekorten op te vangen. Tot nu gaat het met de teelt van gewassen goed maar naarmate de planten groeien hebben ze ook meer water nodig. Of het voorjaar daar voldoende van gaat brengen is een kwestie van afwachten. Het beeld past wel in de voorspellingen waar voor gewaarschuwd is door klimaatexperts, namelijk dat de verschillende gevolgen van de klimaatverandering elkaar versterken.