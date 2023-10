Frankfurter Buchmesse cancelt prijsuitreiking Palestijnse schrijfster

“‘Kan men een roman bekronen die Israël als een moordmachine neerzet? Over deze vraag zou de Frankfurter Buchmesse eens moeten nadenken’, schreef de linkse krant. Enkele dagen nadat de Palestijnse islamistische organisatie honderden burgers in Israël had gedood, vond de krant onaanvaardbaar dat de Palestijnse auteur Adania Shibli op de beroemde Frankfurter Buchmesse volgende vrijdag de LiBeraturpreis zou ontvangen. De krant is van mening dat ze in haar boek Eine Nebensache (Een klein detail) alle Israëliërs als verkrachters en moordenaars beschrijft en de Palestijnen als slachtoffers van schietgrage bezetters. De TAZ rakelt een oud verhaal op. Toen deze zomer bekend werd dat Shibli de prijs zou krijgen, verklaarde de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland dat de schrijfster een aanhangster is van BDS. De beweging Boycot, Desinvest en Sanction wil dat Israël geboycot wordt, ze staat op de lijst van antisemitische organisaties van het Duitse parlement.”