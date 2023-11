Frankfurt maakt korte metten met 'onzinnige autoritjes' en verlaagt maximumsnelheid naar 20 kilometer per uur Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 429 keer bekeken • bewaren

De Duitse stad Frankfurt wil een einde maken aan “onzinritjes” met de auto. Het gemeentebestuur overweegt de maximumsnelheid in de stad te verlagen van 50 naar 20 kilometer per uur. “Van parkeergarage naar parkeergarage rijden of met je auto ‘showen’ moet onmogelijk worden in het stadscentrum”, aldus Wolfgang Siefert van politieke partij De Groenen.

Frankfurt am Main, zoals de stad officieel heet, wil niet per se een autovrije binnenstad, maar wel een die autoarm is. Dat is enerzijds om het klimaat te beschermen, anderzijds ook om de veiligheid van andere weggebruikers te vergroten. Volgende maand moet de nieuwe regel al ingaan, om te beginnen met een deel van de binnenstad. Die maximumsnelheid moet vervolgens stap voor stap worden uitgebreid naar aangrenzende wijken. Om automobilisten verder te ontmoedigen met de auto naar de binnenstad te gaan, verdwijnen er ook een fors aantal parkeerplekken en moet er in de buidel getast worden voor de overige plaatsen.