Francesca Albanese: Neutraliteit betekent je mond dicht laten ritsen, dat moeten universiteiten niet doen

Francesca Albanese is als Speciaal Rapporteur van de VN voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden bereid het structurele onrecht aan de kaak te stellen. Dat wordt haar in fanatiek pro-Israëlische kringen niet in dank afgenomen. Ze werd als gevolg van de dominante rechtse cancelcultuur een uitnodiging aan haar om in de Tweede Kamer te spreken ingetrokken. Maar Albanese, opgegroeid in een Italiaanse regio waar de mafia de bevolking intimideerde, is er de vrouw niet naar zich de mond te laten snoeren.