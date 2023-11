Fractie Die Linke in Duits parlement opgeheven na intern conflict

Die Linke, een zusterpartij van de Nederlandse SP, heeft in de Duitse Bondsdag geen fractie meer. Fractievoorzitter Dietmar Bartsch heeft aangekondigd de fractie op te heffen omdat de partij te weinig zetels over heeft. Dat is het resultaat van een afsplitsing die is ingezet door de omstreden Sahra Wagenknecht, voorheen co-fractievoorzitter. Zij heeft inmiddels haar eigen partij opgericht: 'Bündnis Sahra Wagenknecht' (BSW). Wagenknecht wil een andere, sociaal-conservatieve en nationalistischere, koers varen. Ze wil gaan concurreren met de extreemrechtse AfD.