'De foto’s waarvan NRC en de vee-industrie niet willen dat jullie ze zien' Opinie • 13-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

"Zolang dierenleed verborgen blijft voor de publieke opinie kan de politiek zijn kop in het zand blijven steken"

Vorige week was het weer raak. Een stalbrand in Heeswijk-Dinther kostte het leven aan 4.000 varkens . Een verslaggever van Animals Today deed ter plekke verslag. Hij vertelde mij dat hij de varkens hoorde gillen terwijl ze levend verbrandden. Wat een hel. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Maar NRC en de vee-industrie willen niet dat die harde waarheid getoond wordt.

© Foto: Jack Tummers

Op een bepaald moment werd onze verslaggever door de brandweer te kennen gegeven dat de veehouder niet wilde dat er foto’s werden gemaakt. Waarom vraag ik mij af? Dit is de waarheid achter de vee-industrie. De industrie waar we dieren als dingen zien, met als enige waarde die van hun dode vlees. En dat moet iedereen weten, ook al is het voor sommige mensen een hele ongemakkelijke waarheid.

NRC Handelsblad organiseert een fotowedstrijd en ik was aangenaam verrast te zien dat fotograaf Jack Tummers foto’s heeft ingestuurd die nu precies hierover gaan. Berichten in de meeste media gaan niet verder dan dat er een x aantal dieren is omgekomen, de brandweer x tijd nodig had om het vuur onder controle te krijgen en dat er wel of geen asbest is vrijgekomen. En natuurlijk de materiële schade. Soms wordt er melding gedaan van stankoverlast, want man, wat kan dat stinken al die dode verbrande dieren… Het intense dierenleed dat met zo’n stalbrand gepaard gaat zie je echter nergens terug.

© Foto: Jack Tummers

Tijdens de brand heb ik gekeken naar een filmpje over het bedrijf. En dan zie je de zeugen tussen de stangen in de zogenaamde kraamhokken liggen. De dieren kunnen letterlijk geen kant op. Dus bij een brand zijn ze gedoemd om op de meest vreselijke manier te sterven en gillen ze het uit van de pijn.

Maar terug naar de foto’s van Jack Tummers, die laten zien wat zo’n stalbrand nu eigenlijk voor gevolgen heeft. Deze foto’s raken je. Het is de keiharde waarheid. Maar net toen ik vandaag bedacht had om iedereen in mijn netwerk op te roepen op deze foto’s te stemmen, bleek dat NRC de foto’s heeft verwijderd als inzending. ‘Te activistisch’ is de reden. Oh ja, en ‘aanstootgevend’ zijn ze ook.

Echt?! Ik kan het gewoon bijna niet geloven. Van zo’n mooie krant als de NRC.

Me dunkt dat een foto van de huilende boer met open armen was ontvangen. Want leed is kennelijk iets menselijks, dat overkomt dieren niet. Maar de krant heeft zich klaarblijkelijk onder druk laten zetten door de industrie. Dat getuigt ook dit haatzaaiende bericht op Twitter van de Communicatie en PR-medewerker van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders ( NVV ):

En wanneer Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren daarop reageert is dit de reactie van diezelfde PR-dame. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet:

Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat in 2016 maar liefst 201.000 dieren zijn omgekomen door stalbranden, een absoluut dieptepunt. In 2015 werden 128.000 dieren levend verbrand. Door de jaren heen lopen de cijfers op tot miljoenen dieren. Dieren die geen kant op kunnen en levend verbranden, of stikken door de giftige rook of dampen.

De partijen die vorige week tegen de motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Dion Graus van de PVV hebben gestemd om maatregelen te nemen om het aantal stalbranden terug te dringen, moeten zich kapot schamen. De Christelijke partijen CDA, SGP en CU stemden tegen, evenals VVD en D66.

Daarom bij deze een oproep van mij. Maak een vuist tegen stalbranden en deel deze foto’s van Jack Tummers zoveel mogelijk. Doe het voor die miljoenen dieren die de afgelopen jaren op een gruwelijke wijze om het leven zijn gekomen. En doe het uit protest tegen de weigering van NRC om dit dierenleed te tonen. Leed dat in veel gevallen te voorkomen is. Maar zolang het verborgen blijft voor de publieke opinie kan de politiek zijn kop in het zand blijven steken.

Dankjewel namens de dieren.