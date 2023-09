Fotograaf Erwin Olaf (64) onverwachts overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

Erwin Olaf (64) is enkele weken na een longtransplantatie woensdagochtend onverwachts overleden. Dat heeft de manager van de fotograaf namens de familie bevestigd aan het ANP.

Olaf was een van de bekendste fotografen van Nederland. De Volkskrant schrijft over hem:

Hij begon als documentairefotograaf, maar legde zich later toe op geënsceneerde foto’s. Ook deed hij veel werk in opdracht voor grote bedrijven. Olaf was homoseksueel en zette zich met zijn werk in voor de emancipatie van de lhbti-gemeenschap. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding van het COC.

Olaf werd op 2 juli 1959 geboren in Hilversum en werd internationaal bekend met zijn werk, dat naar eigen zeggen "diversiteit viert in al zijn vormen" en zich met name richt op gemarginaliseerde individuen. Foto's van Olaf bevatten vaak een uitdagende stijl met veel naakt, die in het begin als provocerend werd gezien. Later kreeg de fotograaf vooral erkenning voor zijn werk. Olaf exposeerde in binnen- en buitenland.

De fotograaf had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. Olaf ontwierp in 2013 de nieuwe Nederlandse euromunten met koning Willem-Alexander, die in dat jaar ingehuldigd werd. Vier jaar later maakte hij ook de officiële portretten van het koninklijke gezin. In 2019 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In maart van dit jaar ontving Olaf van Willem-Alexander de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van kunst en wetenschap.