Forum zet twitteraar die ministers bedreigt op kandidatenlijst Provinciale Staten

1 feb. 2023 - 12:38

Welnee! Het antwoord is nooit je mening kracht bijzetten door de meningen van anderen te diskwalificeren. Dat werkt sowieso averechts. Het antwoord is goed onderwijs! Vooral geschiedenisonderwijs en er niet van uitgaan, dat onze Nederlandse bevolking zichexpres op bepaalde wijze uitspreekt. Er is armoede, er worden te lage lonen betaald. De bestuurders regelen en goochelen om de eigen banen te beschermen Ik zie de terechte boze onderwijsreacties over de plannen van de schoolbesturen. Wat gevraagd wordt is autonomie voor de onderwijsprofessionals. Wat je krijgt is onbevoegden voor de klas en anderen dan onderwijzers voor extra “leuke” lessen….. Wat denk je dat het gevolg hiervan zal zijn? Gisteren hetnieuws over de taalkennis van Pabo-studenten, het lukt niet om de resultaten te verbeteren. Wat is het advies? Laat ze maar na hun opleiding doorleren.