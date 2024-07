Forum wil niet dat we zien dat Thierry Baudet en Gideon van Meijeren elkaar in de haren vliegen Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 620 keer bekeken • bewaren

Het gaat niet zo lekker bij Forum voor Democratie. In 2019 werd Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen nog de grootste partij. Vijf jaar later is de achterban gekrompen tot een paar warhoofden die elke middag woedend foto’s op sociale media plaatsen van luchten met vliegtuigstrepen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het World Economic Forum (WEF) onze minds wil controllen met chemtrails. Ook de Kamerfractie van de partij bestaat inmiddels volledig uit complotfantasten, die in hun YouTube-programma Forum Inside op regelmatige basis hun waandenkbeelden met elkaar bespreken.

Met flessen wijn proberen ze de stemming erin te houden, maar de oplettende kijker ziet dat de spanning af en toe om te snijden is. Op 8 juli bijvoorbeeld, toen Kamerlid Gideon van Meijeren de kans kreeg om een nieuwe complottheorie te spuien. “Er zijn personen of organisaties die er kennelijk belang bij hebben dat we nu een minister-president krijgen die heeft aangetoond dat hij in staat is om beleid uit te rollen, door te voeren waarmee burgerlijke vrijheden worden geschonden zonder dat hij daarbij gehinderd wordt door enig moreel kompas”, begon hij.

Dit ging Thierry Baudet echter te ver. “Huh”, reageerde de partijleider. “Enig moreel kompas?” Baudet was bepaald niet overtuigd. “Je blijft onwaarheden herhalen”, beet hij Van Meijeren toe. “Waar gaat het nou om? Kom op! Door allemaal zulke woorden te gebruiken maak je er een giga-verhaal van. Ik vind niet dat er bewezen is dat er geen moreel kompas is. Dat vind ik een megaheftige claim.”

Het was niet de enige keer dat Baudet en Van Meijeren clashten die uitzending, zo blijkt uit een draadje van Forum-watcher Chris Aalberts. “Ik weet dat de kijkers 100 procent allemaal de kant kiezen voor jou”, zei Baudet bijvoorbeeld toen hij Van Meijeren op een andere leugen dacht te betrappen. Even later noemde de Forum-leider de stelligheid van Van Meijeren “onwetenschappelijk” en “onjuridisch”.

Het lijkt, kortom, niet zo te boteren tussen Baudet en Van Meijeren. Dat mag niet verbazen. “@thierrybaudet wilde hem al na een week ontslaan omdat Baudet gek werd van z'n stemgeluid”, klapte Henk Otten twee jaar geleden al eens uit de school.