‘Forum wil met steun van Poetin martelkelders voor journalisten maken’

Druktemaker Marcel van Roosmalen wil het bij De Nieuws BV hebben “over hoe Forum de boeren tegen ons heeft opgezet, over de aardbevingen in Groningen die ze maken, over WhatsApp dat ze vanmorgen uit de lucht hebben gehaald, over die zonsverduistering, over de NS-Publieksprijs die ze van ons afpakken en hun banden met Poetin. En wat ze met ons van plan zijn, en met de kinderen van asielzoekers. En hun laatste actie: een chip in het hoofd van Guido Weijers planten, waardoor hij alleen nog maar Forum voor Democratie-humor uitbraakt.”