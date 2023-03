Forum voor Democratie zet weer een hartstochtelijke Jodenhater op hoge plek kieslijst Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

De neofascistische partij Forum voor Democratie steekt ook in Drenthe zijn Jodenhaat niet onder stoelen of banken. De nummer 2 op de kieslijst in die provincie, Daniël Osseweijer, is een actief verspreider van antisemitische complottheoriën, zowel die van anderen als van hemzelf. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwscheckers, een groep factcheckers verbonden aan de universiteit Leiden.

Tot eind vorig jaar zat Osseweijer namens Forum in de Provinciale Staten in Groningen en doet nu een gooi naar een zetel in Drenthe. Het is niet de eerste keer dat de FvD’er zich schuldig maakt aan het verspreiden van antisemitisme. Toen hij daarover in 2021 op de vingers werd getikt, verweerde hij zich door te zeggen dat hij nu eenmaal niet alles dubbelcheckt.

Het antisemitisme loopt niet alleen als een rode draad door de partij van Thierry Baudet, maar zit ook diepgeworteld in Osseweijer. Behalve het verspreiden van Jodenhaat van andere sociale mediaaccounts, deelt hij ook graag zijn eigen schadelijke complottheorieën. Zoals dat Joden verantwoordelijk zijn voor het communisme, compleet met link naar site die Joden omschrijft als “leden van een parasitaire raciaal-religieuze gemeenschap die andere landen infiltreren en daar de macht proberen te grijpen door controle over banken, de media en de politiek te krijgen”. Ook prees hij een naar eigen zeggen “helder boekje” aan, dat door Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), omschreven werd als “een geschrift dat eeuwenoude antisemitische complottheorieën bevat”.

Andere twitteraars die gretig bijval krijgen van Osseweijer zijn onder meer een account dat schrijft dat “Joden kinderen verwerken in het vlees van McDonald’s”. Volgens Osseweijer is de betreffende persoon een “lieve vrouw, een echte verbinder”.