Forum voor Democratie gebruikt gesubsidieerde podcast om ongefilterd racisme de wereld in te slingeren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 368 keer bekeken • Bewaren

Dat Forum voor Democratie een extreemrechtse, Kremlin-minnende en stuitend racistische beweging is, was al bekend. Wat nieuw is, is dat de partij er zo openlijk mee te koop loopt als het geval is in de Engelstalige Forum-podcast The Forum & Friends. Daarin werden eind vorige maand de meest walgelijke racistische denkbeelden hardop de wereld ingeslingerd, zo blijkt uit een verslag van de Volkskrant.

De podcast wordt gepresenteerd door FvD-medewerker, partij-ideoloog en Kremlin-marionet John Laughland. Te gast was op 26 augustus de Britse auteur Simon Elmer, die samen met Laughland sprak over de Zwarte Cambridge-professor Jason Arday, die na plagiaatbeschuldigingen en de (veelal racistische) heksenjacht die daarop volgde een einde aan zijn leven maakte.

De Volkskrant schrijft:

In de YouTube-uitzending leest Laughland zonder enige kritische kanttekening voor uit de racistische X-berichten. Volgens de Britse auteur bewegen zwarte mensen in Londen als ‘een soort Afrikaanse jachtroedel’, een uitdrukking (hunting pack of pack animal) die hij in de uitzending meermaals herhaalt.

Terwijl Laughland instemmend knikt verteld Elmer over ‘de zwarte mentaliteit, de genetisch bepaalde cultuur en mentaliteit van Afrikaanse mensen, welk mogelijk nut zouden deze mensen voor ons kunnen hebben? Er is maar één nut, en dat is ons te vernietigen en ons uit het bestaan weg te fokken.’

Elmer gaat een uur lang door over de onder meer in extreemrechtse schedelmeterskringen populaire racistische opvatting dat Zwarte mensen 'genetisch inferieur' zouden zijn en daardoor 'zwakzinnig'. Laughland concludeert aan het eind van het gesprek dat het “moeilijk is om het oneens te zijn” met Elmers uitspraken. In eerdere uitzendingen van de Forum-podcast worden ook antisemitische complottheorieën over zogenaamd Joodse netwerken die uit zijn op wereldoverheersing.

FvD-fractievoorzitter Ralf Dekker beweert niet bekend te zijn met de uitspraken in de podcast en het er niet mee eens te zijn. Wel verdedigt hij de uitzending en zegt hij te weigeren die offline te halen.

Voor het maken van de podcast ontvangt Forum subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In een verantwoording onderaan het artikel schrijft de Volkskrant dat enkele van de walgelijke commentaren integraal zijn overgenomen, omdat “het gebruik van citaten noodzakelijk [is] om de lezer inzicht te geven in de aard en de ernst van de racistische uitspraken”. De redactie van Joop sluit zich hierbij aan.