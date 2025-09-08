Forum geeft ruim baan aan extremisten uit antisemitische appgroep Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 373 keer bekeken • bewaren

Het zorgde in 2020 voor een grote crisis binnen Forum voor Democratie: de jongerenafdeling van de partij bleek in de greep van racisten en antisemieten die in een appgroep de meest weerzinwekkende berichten verspreidden. Het extremisme leidde tot een machtsstrijd, waarbij Thierry Baudet, die de jonge extremisten steunde, uiteindelijk aan het langste eind trok. De partij verloor als gevolg van het rechts-radicalisme een flink deel van het kader en een nog groter deel van haar kiezers.

Ondertussen zijn de jongerenleden van destijds bezig aan een lange mars door de partij. Bij de komende verkiezingen staan ze hoger dan ooit, constateert NRC na onderzoek. Zo staat Iem Al Biyati, die in de appgroep een ‘grap’ maakte over het in elkaar slaan van homo’s en de muziek van terrorist Brenton Tarrant deelde, op plaats elf.

“De nieuwe lijsttrekker van Forum voor Democratie (FVD), Lidewij de Vos, heeft binnen jongerenbeweging JFVD van de partij nauw samengewerkt met mensen die racistische, antisemitische en terreur verheerlijkende uitlatingen deden. Een aantal is door de partijtop, onder wie De Vos zelf, aanzienlijk hoger op de nieuwe kandidatenlijst geplaatst dan bij de vorige verkiezingen. Een nieuwkomer op de lijst blijkt zich ook antisemitisch te hebben uitgelaten.”

Het betreft Kay Burgemeester (plaats 31 op de kandidatenlijst) die in de appgroep de antisemitische complottheorie verspreidde dat joden verantwoordelijk zijn voor de multiculturele samenleving. Zij zouden de oorspronkelijke, witte bevolking willen vervangen door migranten binnen te halen – een samenzweringsfantasie die populair is onder rechtsextremisten.