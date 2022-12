Fortuynistisch raadslid wil 'bevoorrechte' gehandicapten laten betalen voor gratis parkeerplek Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Het Duivense Raadslid Wouter Smit van Pro Duiven, zelfbenoemd “Fakkel van het Fortuynisme”, wil dat gehandicapte Duivenaren betalen voor hun parkeerplek, waar dat voor andere weggebruikers in de gemeente niet nodig is. Volgens Smit zijn gehandicapten “bevoorrecht”.

De gemeente haalt nu jaarlijks zo’n 5000 euro op via de 350 Duivenaren in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Dit terwijl parkeren op de openbare weg in Duiven gratis is. Bij het vaststellen van het parkeerbeleid is de parkeerkaart voor gehandicapten vergeten. De gemeenteraad wil dat nu corrigeren door de kaart ook gratis te maken.

Vrijwel de gehele Duivense raad stemde voor, met als enige uitzondering Fortuynist Smit. “Die kaart is geldig in heel Europa. Ook waar je moet betalen, mag je met een gehandicaptenparkeert en een blauwe schijf gratis staan. Zelfs op een plek waar parkeren verboden is, mag je met zo'n kaart je auto drie uur neerzetten. Met deze kaart ben je bevoorrecht,” aldus Smit.

Collega raadsleden zijn niet te spreken over de weigering. De Gelderlander tekent op: