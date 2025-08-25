Fortuyn waarschuwde voor de islam maar Wilders blijkt de echte bedreiging Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 449 keer bekeken • bewaren

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver

Er wordt door sommige mensen met een zekere weemoed teruggedacht aan Pim Fortuyn. Voor velen is hij het symbool van iemand die waarschuwde voor de islamisering van Nederland, en die stelde dat de islam een bedreiging vormde voor de Nederlandse cultuur en vrijheid. We zijn nu 25 jaar verder en Wilders herhaalt Fortuyns voorspellingen. Maar die voorspellingen zijn helemaal niet uitgekomen.

In 2000 was ongeveer vijf procent van de Nederlanders moslim, vandaag is dat zes procent. Een heel lichte stijging, maar verre van een islamisering. Het is niet gebeurd en er zijn ook geen tekenen dat het de komende 25 jaar gaat gebeuren.

Fortuyn voorspelde dat homorechten en vrouwenrechten zouden verdwijnen onder invloed van de islam. Het tegendeel gebeurde: Nederland heeft zijn vrijheden juist juridisch versterkt. In 2001 was ons land het eerste ter wereld met het homohuwelijk, en in 2023 werd discriminatie op grond van seksuele oriëntatie in de Grondwet vastgelegd. Toch liggen de vrijheden van LHBTI’ers en vrouwen wél onder vuur.

Niet door islamisering, maar door Wilders zelf en door andere ultraconservatieve christelijke groeperingen. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat er nog maar twee genders erkend zouden mogen worden. Net als in de VS en het VK pleit Wilders voor het uitwissen van trans en non-binaire mensen. Verder wil de PVV “geen links-liberale seksuele indoctrinatie in het onderwijs”, zoals de Week van de Lentekriebels: de voorlichtingsweek waarin ook aandacht is voor LHBTI. Over die week verspreide de streng-christelijke stichting Civitas Christiana de meest baarlijke nonsens en desinformatie, iets waar de Rutgers Stichting met succes bezwaar tegen maakte bij de rechter.

In het PVV verkiezingsprogramma staat niet specifieks iets over vrouwenrechten . Wel stemt de PVV mee met anti-abortusstandpunten. Dus vrouwenrechten zijn niet juist niet veilig bij Wilders.

Wie vandaag naar de georganiseerde anti-LHBTI-bewegingen kijkt, ziet dat de grootste druk niet uit moslimgemeenschappen komt, maar uit internationale conservatief-christelijke netwerken. Vanuit de VS, VK en Rusland wordt geld, lobby en ideologie Europa verder binnengesluisd om rechten terug te draaien. Dat is de echte bedreiging. Wilders draagt dus zelf bij aan waar Fortuyn ooit voor waarschuwde: het uithollen van vrijheden.

Niet de islam maar Wilders en zijn geestverwanten zijn het grootste risico voor de vrijheden van vrouwen, LHBTI’ers en minderheden in Nederland. Juist daarom is het nodig om het verhaal om te draaien: wie werkelijk bezorgd is om onze cultuur, waarden en gelijkheid is bij Wilders aan het verkeerde adres. Hij is de grootste bedreiging van onze waarden en vrijheden.