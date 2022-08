Forse zeespiegelstijging niet meer af te wenden door zombie-ijs

Ook als de uitstoot van broeikasgassen morgen volledig zou stoppen, is het onvermijdelijk dat 120 biljoen ton van de Groenlandse ijskap in zee terechtkomt. Dat zal leiden tot een wereldwijde zeespiegelstijging van ten minste 27 centimeter . Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat maandag is gepresenteerd.

Het gaat om zogeheten zombie-ijs, zoals de onderzoekers het noemen. Het is niet meer te voorkomen dat dat ijs smelt, schrijft HLN. ““Het is dood ijs. Het gaat gewoon smelten en van de ijskap verdwijnen. Dit ijs is bestemd voor de oceaan, ongeacht welk (klimaat)scenario we nu volgen”, zegt William Colgan, glacioloog bij de Nationale Geologische Dienst van Denemarken en Groenland (GEUS) en coauteur van de studie.”