Forse prijsstijgingen treffen Sinterklaastraditie onder lage inkomens

"Als ik een steekproef neem van vijf verschillende merken melkchocoladeletters, dan blijkt dat ze allemaal in prijs zijn gestegen", vertelt woordvoerder Gerard Spierenburg. Een letter van het huismerk van Jumbo is 35 procent duurder. Die van Albert Heijn is dertien procent in prijs gestegen. Ook bij Kruidvat (+25 procent) en Plus (+7 procent) moet meer betaald worden. "Ook Tony Chocolonely is duurder", vertelt Spierenburg.

Het probleem beperkt zich niet tot de letters. Alles waar cacao in zit wordt duurder. De kiloprijs voor chocolade is in drie jaar tijd met 40 procent gestegen. Dat hakt er fors in want Nederlanders eten gemiddeld 4,8 kilo chcolade per jaar, voor een bedrag van tientallen euro's of zelfs nog meer.