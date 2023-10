Forse kritiek op Netanyahu na verrassingsaanval

“Premier Netanyahu zette zichzelf altijd neer als de hoeder van Israëls veiligheid, wat hem zelfs de bijnaam 'Mr. Security' opleverde. Dit imago is flink aangetast, zegt Van Veen. "Israël trad na 2006 onder Netanyahu vaak agressief op in Gaza en dat bleef tot nu toe zonder al te grote consequenties. Maar uiteindelijk heeft Netanyahu Israël niet voldoende kunnen beschermen. 'Mister Veiligheid' is nu duidelijk in gebreke gebleven."

“Het is een langjarige doctrine in Israël om geweld van militanten met nog veel harder geweld te beantwoorden, om hun het zwijgen op te leggen. Met de dreiging van Hezbollah en Iran in het achterhoofd zullen de Israëlische militair strategen moeten overwegen of dat nog wel de beste tactiek is om escalatie naar andere fronten tegen te gaan.”