Fors deel Nederlanders kan vaste lasten amper betalen, een derde leeft in zorgen

19 sep. 2023 - 7:51

"ik vraag me wel af hoe representatief en gedegen zo'n enquête onder slechts 1000 mensen is" Waarom? 1000 is meer dan voldoende of representatieve cijfers te ontvangen voor puur beschrijvende statistiek. De enige vraag is hoe groot je wil dat je standaard errors zijn. Een grotere n geeft je niet meer representatieve cijfers. Meestal doen deze marketing bureaus gewoon qouta sampling. dwz ze krijgen een paar sociodemographische variablen die belangrijk zijn. Leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit ect... Je weet op basis van populatiegegevens wat de verdeling in de bevolking is en je sampled gewoon totdat je de juiste marginals hebt.