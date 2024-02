Fors deel jonge mannen en jongens conservatiever dan boomers, keren zich tegen feminisme Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 751 keer bekeken • bewaren

Een volgens deskundigen unieke ontwikkeling: een flink deel van de jonge mannen en jongens keert zich tegen de sociale en economische vooruitgang van vrouwen. Een op de vijf heeft een positieve kijk op de beruchte influencer Andrew Tate, een zelfverklaarde vrouwenhater die terecht moet staan wegens onder meer verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel maar verklaart onschuldig te zijn.

Een op de zes mannen tussen de 16 en 29 jaar, de generatie die bekend staat als Gen Z, is van mening dat feminisme meer kwaad dan goed doet. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Ipsos en waarover de Britse krant The Guardian bericht. Bijna een derde van de Gen Z jonge mannen heeft een positief beeld van de Canadees Jordan Peterson, een invloedrijke conservatieve psycholoog die onzekere mannen ouderwetse mannelijkheid voorschrijft.

Opvallend is het verschil in opvattingen tussen de mannen en vrouwen die deel uitmaken van Gen Z. De vrouwen zijn veel progressiever. De verschillen zijn zo groot dat de Financial Times vorige week meldde dat er eigenlijk gesproken moet worden van twee generaties Gen Z. Jonge vrouwen zijn 30 procent progressiever dan mannelijke leeftijdgenoten. Volgens de zakenkrant is het een ontwikkeling die over de hele wereld plaatsvindt en de afgelopen zes jaar plotseling is ontstaan. Terwijl er normaal gesproken een kloof bestaat tussen generaties, is hier sprake van een schifting tussen de seksen. Dat kan tot spanningen gaan leiden op bijvoorbeeld de werkvloer.

In The Guardian wordt de ontwikkeling door Rosie Campbell, directeur van het Global Institute for Women’s Leadership en mede-opdrachtgever van het Ipsos-onderzoek, toegeschreven aan de invloed van sociale media. "Het feit dat deze groep de eerste is die hun meeste informatie van social media haalt is waarschijnlijk een deel van de verklaring." Ze stelt dat door de tijdgeest jonge vrouwen zich meer bewust zijn van feminisme. "Jonge mannen horen wel veel over girl power maar begrijpen, op dit punt in hun leven, niet de ongelijkheden die er in de wereld bestaan op het gebied van werk en zorg voor kinderen."

Overigens vormen de conservatieven ook binnen Gen Z een minderheid. De meeste jonge mannen van die generatie vinden dat feminisme meer goed dan kwaad heeft gedaan. Een meerderheid heeft ook een negatieve kijk ten aanzien van Andrew Tate. Deze influencer is volgens het onderzoek wel populairder onder mannen uit etnische minderheidsgroepen. Daar vindt een derde van de ondervraagden dat Tate belangrijke punten aankaart ten aanzien van de bedreigingen voor de mannelijke identiteit, onder de rest van de mannen is dat 12 procent. Die trend is in overeenstemming met het wereldwijde beeld. In Zuid-Korea bijvoorbeeld lopen de verschillen tussen jonge mannen en vrouwen nog sterker uiteen, schrijft de FT en zijn ook duidelijk waarneembaar in de verkiezingsuitslag. De conservatieve partij trekt jonge mannen, de progressieve partij vrouwen. En in Tunesië is een zelfde beeld te zien. De krant schrijft de ontwikkeling toe aan de opkomst van de #MeToo-beweging die vrouwen er toe bracht zich duidelijker uit te spreken tegen ongelijkheid. Gen Z kenmerkt zich overal door veel grotere verschillen tussen de sekens dan in andere generaties, waar de opvattingen gelijkelijk verdeeld zijn.

Bij de laatste verkiezingen in Nederland scoorden PVV en FVD opvallend goed onder Gen Z al zijn de progressieve partijen bij die generatie nog steeds het populairst.