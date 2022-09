Formule 1 van Zandvoort, de Maxwashing van klimaatvernietiging en fossiele industrie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 388 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Dit weekend Formule 1 in Zandvoort. Sensationeel. En de meest fossiele sport ter wereld. Het circus draait om de promotie van bedrijven als Saudi Aramco, ExxonMobil en Shell. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de huidige klimaatramp, of Telegraafs "Heerlijk Hete Herfst". Bedrijven die door hun monsterwinsten, over de rug van energie-armen, genoeg geld hebben voor sponsoring.

Honderden miljoenen mensen krijgen dankzij het event een positieve associatie met deze fossiele merken. Dit is goud waard, omdat deze mensen hierdoor niet meer zomaar ontvankelijk zijn voor kritiek op deze merken. Dat zou immers inconsistent zijn. Alternatieve theorieën, bijvoorbeeld dat klimaatverandering een hoax is, of dat Aramco baas sheikh Bin Salman een duurzame visionair is, worden daardoor gretig omarmd.

Het meest onwerkelijk is misschien wel de promotie van het merk Saudi Aramco. Zou de menigte überhaupt weten dat dit het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië is? Een aartsconservatief land dat in Jemen tienduizenden kinderen moedwillig verhongert? En dood en verderf zaait, met winsten uit Aramco?

De logo's en slogans van klimaatvernietigende en moordlustige bedrijven, liggen dit weekend aan onze Noordzee. En wat het nog ongemakkelijker maakt: de merken worden ook nog eens gepromoot met ons belastinggeld, omdat het live wordt uitgezonden op de NOS - een briljante PR-actie van de organisatie. Dit alles wordt opgeleukt met tienduizenden oranjegeklede Max Verstappen fans.

Het is Maxwashing van klimaatvervuiling ten top.

Wrang genoeg zijn er precies op hetzelfde moment alleen al in Pakistan vijftien miljoen mensen op de vlucht door overstromingen. Extreem weer leidde daar al tot duizenden doden en dertig miljoen getroffenen. Kosten van herstel worden geschat op meer dan tien miljard dollar. Nog los van de kosten door veel extremer toekomstig weer door klimaatverandering.

Dit bedrag is een fractie van de oliewinsten, maar onbetaalbaar voor Pakistan.

Infrastructuur-minister Ahsan Iqbal zei dat Pakistan de effecten voelt van klimaatverandering veroorzaakt door rijkere landen en hun "onverantwoordelijke ontwikkeling". Het land, dat zelf relatief weinig heeft bijgedragen aan de broeikasgasdeken, betaalt nu de hoogste prijs - zoals VN voormalig vertegenwoordiger Hajar Yagkoubi al opmerkte.

Zal de NOS koppelingen als deze durven maken, met hun uitzendrechten? Of blijven ze het relatief kritiekloos volgen? Er is zoveel te belichten; wanneer gaat deze sport van brandstof naar elektrische motors? Er is al een formule-e klasse; hoe moeilijk is de overstap van Fossiel 1 naar Elektrisch 1 dan nog? En hoe gaat de sport om met deze schaamteloze fossiele sponsoring temidden van een klimaatramp? Gaat er prijzengeld naar Pakistan? Wat vinden coureurs?

Voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel noemde de apathie over klimaatverandering al een van zijn redenen om te stoppen. Wie er ook als eerste over de streep komt, er is maar een echte winnaar: de fossiele industrie.