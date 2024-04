Formerende partijen oneens over mestprobleem, BBB wil boeren valse hoop geven

BBB-Kamerlid Cor Pierik denkt ten onrechte dat het kabinet opnieuw een uitzonderingspositie voor Nederland kan regelen, waardoor Nederlandse boeren veel meer mest mogen uitrijden dan hun collega’s in andere EU-lidstaten. Minister van Landbouw Piet Adema liet echter weten dat dat er niet in zit, meldt NU.nl . “Ik kreeg afgelopen vrijdag persoonlijk van de Eurocommissaris voor de derde keer het lid op de neus. De deur is dicht en de deur blijft dicht.”

Omdat Nederland de afspraken al zo vaak heeft geschonden, is het geduld op, hield Adema Pierik voor. De BBB’er liet zich niet overtuigen, tot ergernis van VVD en NSC. “Denkt de BBB dat we spelen met het lot van ondernemers die afhankelijk zijn van de besluiten die we hier in Den Haag en in Brussel nemen over hun lot”, vroeg VVD-Kamerlid Thom van Campen. Ook NSC-Kamerlid Harm Holman wees erop dat er geen alternatief is. Hij kreeg naar eigen zeggen “de kriebels” van de pogingen van BBB om de boeren weer valse hoop te geven.