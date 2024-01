Formatiepartijen ruziën verder, Wilders zinspeelt op nieuwe verkiezingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1558 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders heeft zijn beoogd coalitiepartner Dilan Yesilgöz van de VVD uitgemaakt voor 'zuur'. Hij deed dat nadat hij maandagochtend in de politieke nieuwsbrief van NRC las wat Yesilgöz op het congres van haar partij had gezegd. Volgens de krant deelde zij tijdens haar speech een 'sneer' uit naar Wilders en bleef het daarna stil. Het bewuste artikel dateert overigens al van zaterdag. Voor zijn volgelingen, waarvan de meesten NRC niet lezen, maakt Wilders een uitsnede die de context van haar woorden enigszins verandert. Twee inleidende zinnen snijdt hij weg: "Betekent dit dat de VVD alsnog wél wil regeren met de PVV? Of heeft ze alleen spijt van haar toon?"

Vorige week sneerde Wilders ook al naar de VVD toen de senaat had ingestemd met de noodzakelijke spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Yesilgöz verklaarde toen dat haar partij "niet van suiker" is.

Zaterdagavond verklaarde Wilders via zijn favoriete spreekbuis X dat hij hoopt dat de formatie lukt "zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn". Hij verzwijgt daarmee voor zijn volgelingen dat een kabinet zonder PVV maar met GroenLinks-PvdA en D66 in principe ook mogelijk is en nieuwe verkiezingen dus niet afhangen van samenwerking met zijn PVV.

Het AD meldt dat de onderhandelende partijen, die over een Kamermeerderhied beschikken, ondertussen hebben afgesproken dat Nederland stil wordt gezet zo lang er geen nieuw kabinet is. Iedere maatregel of ingreep die extra geld kost torpederen ze gezamenlijk in de Tweede Kamer. Mede daardoor stemde de PVV tegen de afschaffing van het eigen risico in de zorg hoewel Wilders tijdens de campagne beweerde dat hij daar geen seconde mee zou wachten als de mogelijkheid zich voordeed.

De partijleiders van de vier formerende fracties hebben met elkaar afgesproken om in de tussentijd alle plannen weg te stemmen die geld kosten. Elke euro die nu extra uitgegeven wordt, zou de ‘financiële opgave’ van een nieuw kabinet immers nóg groter maken, zegt een bron rond de onderhandelingen. De deal leidde er de afgelopen weken toe dat Kamerleden van PVV, VVD, NSC en BBB tegen hun eigen verkiezingsbeloftes in ‘nee’ zeiden tegen voorstellen van overige partijen om nu snel dingen te regelen voor de kiezers.