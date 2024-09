FNV-voorzitter Elzinga haalt uit naar AfD, Wilders en Trump: Bedreiging voor de democratie

Populistische politici zoals die van de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD} vormen een bedreiging voor de democratie. Dat heeft FNV-voorzitter en Joop-opiniemaker Tuur Elzinga dinsdag gezegd tijdens de Henri Polaklezing in Amsterdam over het gedachtegoed van de vakbeweging.

De Nederlandse overheid en die van andere landen hebben volgens Elzinga niet genoeg geluisterd naar de zorgen van mensen over bijvoorbeeld hun werk en inkomen. "Autoritaire, populistische politici beloven de zorgen van de mensen wél weg te nemen en mobiliseren deze onvrede onder de kiezers. Maar als autoritaire leiders eenmaal aan de macht zijn, nemen ze vooral democratisch verworven vrijheden en rechten weg en blijven de zorgen bestaan", stelt hij. De daadwerkelijke oorzaken van de problemen en "de echte elite", zoals grote bedrijven, zouden volgens Elzinga buiten schot blijven.

AfD heeft afgelopen zondag de verkiezingen in de Duitse deelstaat Thüringen gewonnen. Ook in Saksen kreeg de partij veel stemmen. Elzinga noemt de AfD "een radicaal-rechtse partij die uitgerekend in deze deelstaten openlijk samenwerkt met neonazi's en daarom door de Duitse veiligheidsdiensten als extreemrechts en een gevaar voor de democratie wordt bestempeld".