FNV verbijsterd over afbraak sociale zekerheid: 'Bezuinigingen WW, WIA, AOW en zorg onacceptabel'

Vakbond FNV reageert teleurgesteld op de bezuinigingen op de sociale zekerheid die het rechtse minderheidskabinet wil doorvoeren. Interim-voorzitter Dick Koerselman noemt de bezuinigingen op WW, WIA, AOW en zorg “onacceptabel, onnodig en oneerlijk”.

“Nederland wacht op doorbraken, maar dit mag nooit ten koste gaan van de zekerheden van mensen en de kwaliteit van onze zorg en onze publieke sector’, benadrukt Koerselman. ‘Het zijn onzekere tijden, maar wij zijn het er niet mee eens dat de rekening daarvan gelegd wordt bij de mensen die het minst kunnen missen. Het minimumloon en de lonen moeten juist omhoog, die ruimte is er.”

Koerselman heeft geen goed woord over voor de verhoging van het eigen risico en de bezuinigingen op de langdurige zorg. Er gaat minder geld naar zorg voor ouderen en de huishoudelijke zorg wordt nagenoeg geschrapt. Koerselman: “Dit is een kille bezuiniging en moeilijk te verkroppen.”