BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

FNV verbijsterd over afbraak sociale zekerheid: ‘Bezuinigingen WW, WIA, AOW en zorg onacceptabel’

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
480 keer bekeken
ANP-538016097

Vakbond FNV reageert teleurgesteld op de bezuinigingen op de sociale zekerheid die het rechtse minderheidskabinet wil doorvoeren. Interim-voorzitter Dick Koerselman noemt de bezuinigingen op WW, WIA, AOW en zorg “onacceptabel, onnodig en oneerlijk”.

Nederland wacht op doorbraken, maar dit mag nooit ten koste gaan van de zekerheden van mensen en de kwaliteit van onze zorg en onze publieke sector’, benadrukt Koerselman. ‘Het zijn onzekere tijden, maar wij zijn het er niet mee eens dat de rekening daarvan gelegd wordt bij de mensen die het minst kunnen missen. Het minimumloon en de lonen moeten juist omhoog, die ruimte is er.

Koerselman heeft geen goed woord over voor de verhoging van het eigen risico en de bezuinigingen op de langdurige zorg. Er gaat minder geld naar zorg voor ouderen en de huishoudelijke zorg wordt nagenoeg geschrapt. Koerselman: “Dit is een kille bezuiniging en moeilijk te verkroppen.”

Het nieuwe kabinet wil de maximale WW-duur halveren naar één jaar. “FNV gelooft dat we juist in tijden van grote onzekerheid moeten investeren in de zekerheden van mensen, niet in de afbraak daarvan”, aldus Koerselman.

Meer over:

actueel, kabinetsformatie 25/26, kabinet-jetten, fnv, sociale zekerheid, ww, zorg, bezuinigingen
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor