FNV opgezadeld met ondemocratische en regenteske besluiten van Ondernemingskamer Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 107 keer bekeken Bewaren

Het ledenparlement is niet het probleem. In tegenstelling tot wat beweerd werd en wordt, heeft het ledenparlement nooit FNV-bestuurders weggestuurd. Het kiezen van de voorzitter (door een referendum) en het kiezen van de overige bestuursleden door het ledenparlement is niet het probleem. Bij de voor laatste verkiezingen waren er twee voorzitterskandidaten. De verkiezingsstrijd gaf geen problemen. Het ledenparlement is volledig bezet met direct door leden gekozen leden. Dit in tegenstelling tot de meeste sectorraden. Wat verbeterd kan worden, is dat leden zonder computer schriftelijk kunnen stemmen. Tot nu toe heeft het FNV-bestuur en het ledenparlement toegelaten dat alleen computerbezitters kunnen stemmen. Er is niets terechtgekomen van het doekje voor het bloeden, dat niet-computerbezitters kunnen stemmen in vakbondshuizen.

Het laatste gekozen bestuur heeft niet ethisch (fatsoenlijk) geopereerd volgens de samenvatting van onderzoeken. Ik ben het eens met die conclusie. Zo heeft het FNV-bestuur met een smoes de indeling van toekomstige gepensioneerde leden gewijzigd. De afspraak was dat gepensioneerde leden worden ingedeeld in de sector senioren, tenzij een lid dat niet wil. De sector senioren houdt zich bezig met de belangenbehartiging van gepensioneerde leden. Dit in tegenstelling tot de werksectoren die gericht zijn op de belangenbehartiging via CAO’s. Het FNV-bestuur heeft de indeling van gepensioneerde leden veranderd: gepensioneerde leden blijven in de werksector, tenzij leden naar een andere sector willen zoals senioren. Het ledenparlement heeft overigens die foute beslissing niet gecorrigeerd.

Het FNV-bestuur is terecht afgetreden. Het was alleen zaak opnieuw een bestuur te kiezen. Daar protesteerde het personeel tegen, althans een deel daarvan. De sociale veiligheid zou in het geding zijn. Maar de werkelijke reden was, zo blijkt uit de dagvaarding van FNV-personeel, ondersteund door een aantal sectorbesturen, dat het ledenparlement verweten wordt dat zij het sluiten van de helft van de vakbondshuizen, stop heeft gezet. Tijdelijk stopgezet om een ordentelijke procedure ingesteld te krijgen waarin gewaarborgd wordt dat de sluitingen niet leiden tot vermindering van de belangenbehartiging. Volgens FNV-personeel kan die actie van het ledenparlement niet anders zijn dan dat het ten koste gaat van het personeel. Vergeten wordt daarbij te vermelden dat het FNV-personeel een CAO heeft afgedwongen die de kosten met miljoenen heeft verhoogd. Daarmee is de noodzaak ontstaan om te bezuinigen om de begroting sluitend te maken.

De sectorraden die zich aansloten bij de eisen van FNV-personeel willen dat de rechtstreekse verkiezen van het ledenparlement door de leden vervangen wordt door getrapte verkiezingen via de sectorraden. De sectorraden, willen daarbij de gekozen vertegenwoordigers in de bondsraad (opvolger van het ledenparlement) niet alleen met ruggenspraak (overleg) maar ook met last (instructie) over in te nemen standpunten, op pad kunnen sturen. In de huidige structuur vindt overleg plaats tussen de ledenparlementsfractie en de sectorraad. Er kunnen echter geen bindende opdrachten opgelegd worden. Geen bindende opdrachten lijkt mij in overeenstemming met het verenigingsrecht. Bij de voorgaande bonden zaten de bondsraadsleden zonder bindende opdrachten in de bondsraad.

De Ondernemingskamer heeft in plaats van een onderzoek in te stellen naar de ordentelijkheid van het bestuur, twee mensen, Asscher en Heerts, toegevoegd aan de Raad van Toezicht met de opdracht de verkiezingen van het FNV-bestuur te organiseren en aanbevelingen te doen voor structuurverbetering. In plaats daarvan stelden Asscher en Heerts voor de statuten te wijzigen waarbij het ledenparlement wordt vervangen door een bondsraad die getrapt via de sectorraden wordt gekozen. De verkiezing van het FNV-bestuur willen Asscher en Heerts laten vervallen en vervangen door het aanwijzen van dat bestuur door Asscher en Heerts. Volgens Heerts zijn verkiezingen met meerdere kandidaten het laatste waar de FNV behoefte aan heef. Kennelijk zijn verkiezingen in zijn ogen negatief. In mijn ogen zijn die positief en nodig in een democratisch vereniging. De Ondernemingskamer is met het voorstel van Asscher en Heerts akkoord gegaan. Daarmee is de Ondernemingskamer zich gaan bemoeien met de verenigingsdemocratie van de vakbond.