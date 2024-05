FNV neemt AOW-plan aan, positie voorzitter Jongerius wankelt Actueel • 19-09-2011 • leestijd 3 minuten • bewaren

AbvaKabo en Bondgenoten verwijten FNV-voorzitter 'ondemocratisch' te zijn en zeggen vertrouwen in haar op



Een meerderheid van de FNV bonden heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De twee grote bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo hebben aandagavond het vertrouwen in FNV-voorzitter Agnes Jongerius opgezegd. Ze zou ‘ondemocratisch’ zijn en ‘een zeer slechte onderhandelaar’. Maandag buigt de federatieraad zich weer over het akkoord.

Update dinsdag

Ontevreden FNV-leden hebben vannacht het kantoor van FNV Bouw in Woerden beklad, zo meldt onder andere de NOS . Ze zijn er kwaad over dat de vakbond heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De naam FNV Bouw werd veranderd in FNV Sloop en de kreet ‘verraders’ werd op de gevel geschilderd.

Een comité dat zich ‘Boze FNV’ers’ noemt, kondigt in een e-mail aan dat er meer acties komen tegen het pensioenakkoord.

Update maandagavond

FNV Bondgenoten en AbvaKabo hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter Agnes Jongerius opgezegd.

Ze heeft de stem genegeerd van een meerderheid van de leden. Dat vinden wij niet democratisch”, zei Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten maandagavond in Nieuwsuur.

Binnen de FNV is de crisis nu compleet. Van der Kolk en Jongerius kondigde daarop aan een Commissie van goede diensten in te stellen. Dat orgaan moet gaan onderzoeken hoe het vertrouwen hersteld kan worden en hoe de omgangsvormen en de democratie binnen de vakcentrale verbeterd wordt.

FNV Bondgenoten en AbvoKabo stappen nog niet op, maar de kans dat dit gebeurt komt met deze stap wel steeds dichterbij. Jongerius vindt de beslissing ‘niet het prettigste wat een mens kan overkomen’, maar vindt het een goede zaak dat er een onderzoek komt naar de vertrouwenskwestie. Ze hoopt er nog steeds uit te komen met de twee bonden. “Ik ben geen wegloper”, zei ze in Nieuwsuur.

Met FNV Bouw heeft Jongerius haar meerderheid gevonden binnen de FNV om akkoord te kunnen gaan met de pensioenplannen. Abvakabo en Bondgenoten zij het hier niet mee eens. Zij zijn van mening dat hun stem zwaarder moet wegen omdat zij 60 procent van de FNV-leden vertegenwoordigen.

De vakbonden:

Wij sluiten 90 procent van de cao’s en onderhandelen met negen van de tien grootste pensioenfondsen […] In de ledenraadplegingen die er geweest zijn hebben 145 duizend van de 1,4 miljoen FNV-leden tegen het akkoord gestemd en slechts 16.500 voor.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius zou haar werk niet goed hebben gedaan en te weinig hebben onderhandeld. In juni stelde zij al dat er een akkoord lag waar zowel de FNV als de werkgevers en minister Kamp niet meer aan wilden veranderen. Vorige week deden minister Kamp en de werkgevers echter nog een aantal toezeggingen. Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk: “Dit is te danken aan de kritische opstelling van Abvakabo, Bondgenoten en de Tweede Kamer. Niet aan de FNV-voorzitter.”

De bonden willen nu om een ‘federatiecongres’ vragen, in de FNV het hoogst beslissende orgaan.

Update 20.00:

FNV maakte maandagavond een nieuwe looneis bekend. De vakcentrale wil dat de lonen volgend jaar met 2,5 procent omhoog gaan. Ook vraagt ze om een compensatie van 300 euro voor het koopkrachtverlies als gevolg van bezuinigingen op de zorgtoeslag en de kinderopvang, aldus NRC

Het zijn economisch onzekere tijden. Maar voor Nederland is het van groot belang om de economie niet kapot te bezuinigen”, zei cao-coördinator van de FNV Catelene Passchier. “We moeten juist nu investeren: in koopkracht, in werkgelegenheid, en in stabiliteit. Daarmee blijven de bestedingen op peil en organiseren we vertrouwen in de veerkracht van onze economie.

Haal er zoveel mogelijk uit: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook