FNV moet groeien door nieuwe strategie

19 mrt. 2022 - 9:45

De vakbond doet hele goede dingen. Ik ben dan ook vol overtuiging al ruim 30 jaar lid. Vooral juridische hulp wordt vaak zwaar onderschat. Dankzij die hulp heb ik ooit een heel mooi bedrag kunnen claimen bij het bedrijf wat mijn vrouw probeerde te ontslaan. Wat ik echter zie gebeuren is dat de vakbond zich steeds meer is gaan gedragen als een organisatie die bezig is met verkeerde dingen. Ook in dit stukje lees je weer over duurzaamheid wat natuurlijk een belangrijk thema is, maar is dat een vakbondsthema? Wat kan de vakbond doen om weer gezien te worden door alle groepen in de samenleving? Ik raad de bond aan om zendtijd bij een omroep te kopen en bijvoorbeeld een uurtje per week te laten zien wat ze doet. Geen stakingsprogramma en geen irritant gebrul om actie, actie, actie, maar geef een kijkje in wat de bond doet bij CAO besprekingen en in de SER. Maak bestuurders “hot” door ze herhaaldelijk in het zonnetje te zetten bij wat ze doen. Toon vooral ook regelmatig de successen! Een tijdje terug was ik op een bijeenkomst waar voorlichting over pensionering werd gegeven. Hartstikke leuk en interessant. Zet dit soort onderwerpen in beperkte vorm op YouTube, Facebook, TikTok. Tot slot over politiek. Vakbonden moeten zoveel mogelijk neutraal zijn. Het is prima dat mensen als individu een hekel hebben aan bepaalde partijen, maar bonden horen zich daar beter buiten te houden.