FNV eist automatische prijscompensatie maar kan beter eisen dat de arbeidsmarkt en beloningsstructuur op de schop gaat

In Nederland zijn een aantal belangrijke onderdelen van onze sociaal-economische samenleving onder de kabinetten-Rutte behoorlijk uit het lood geslagen.

Terwijl het zomerreces nog voortduurt kondigt het FNV aan dat zij bij de komende CAO-onderhandelingen van werkgevers een automatische prijscompensatie zal eisen van de gestegen prijzen als gevolg van de inflatie. Met zekerheid zal dit met de nog immer significante inflatie tot veel onrust in Nederland leiden vanwege een grote kans op een nieuwe golf aan stakingen.

Werkgevers zullen bij deze harde eis van een automatische prijscompensatie hun kont tegen de krib gooien. Niet zo verwonderlijk want niet iedere sector en onderneming kan zich dat financieel permitteren. Vooral niet in het MKB-segment van kleinere bedrijven.

In Nederland zijn een aantal belangrijke onderdelen van onze sociaal-economische samenleving onder de kabinetten-Rutte behoorlijk uit het lood geslagen. Zoals de arbeidsmarkt, de beloningsstructuur van werknemers en semi-werknemers, die als zzp’ers deelnemen aan de arbeidsmarkt, de belastingheffing op arbeid in combinatie met het toeslagensysteem en extreem stijgende kosten voor het levensonderhoud als gevolg van aanhoudende hoge inflatiecijfers waarbij prijsstijgingen tot in de middengroepen van de inkomens voelbaar zijn en nopen tot een maandelijkse strijd om rond zien te komen voor een steeds groter wordende groep burgers.