FNV-economen: bedrijven worden gepamperd en dat is slecht voor de economie

Terwijl de bedrijfswinsten door het dak gaan, kost het veel mensen moeite om rond te komen. De verhouding tussen arbeid en kapitaal is de afgelopen eeuw niet zo scheef geweest als nu, schrijft het FD . Economen Tijmen de Vos en Vera Vrijmoeth leggen in de zakenkrant uit dat deze ongelijkheid schadelijk is voor de economie.

Anders dan je wellicht zou denken, liggen de winsten van Europese bedrijven hoger dan die in de VS, vertellen Vrijmoeth en De Vos. “Ook is de brutowinstquote, het deel van de ‘koek’ van de economie dat naar bedrijven gaat, de afgelopen 25 jaar gestegen zowel in Europa als in Nederland.”