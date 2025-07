Flutpartij Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 811 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Verscheur alsjeblieft dat Nieuw Sociaal Contract, zo snel mogelijk.

Of zullen we fl door k vervangen? Het is dat Pieter Omtzigt niet in zijn graf ligt, anders zou hij er zich in omdraaien. Of niet? Was het met hem aan het roer van het zinkende schip precies hetzelfde gelopen als het gisteravond liep? We kunnen wat NSC betreft niets, maar dan ook helemaal niets meer uitsluiten. Het is werkelijk een volkomen incapabel kolerezootje, met een ruggengraat van, niet zoals die van Wilders, van een banaan, nee, NSC heeft een ruggengraat van soep, van pap, het is nog veel slappere hap dan de stinkende opgewarmde kliekjes uit de ijskast van Wilders die al sinds de verkiezingen van november 2023 kapot is.

Weet je nog van het constitutioneel hof? Dat was wat, Omtzigt ging er kei en keihard voor knokken, het was eigenlijk waar NSC voor was opgericht. Want het was toch gewoon van de zotte! Ja, dat was het, krankjorum!

Elk Europees land, Omtzigt liet altijd een zeer veelzeggende pauze vallen tussen de woorden, elk... Europees... land..., ja, elk Europees land, hij klonk een beetje triomfantelijk als hij het zei, jaja, want het was echt helemaal zijn punt, zijn stem glunderde een beetje, elk Europees land heeft zo’n hof en wij niet. Absurd! Bij ons staat in de grondwet dat alleen de Staten-Generaal, en niet rechters, hoort u wat ik zeg, niet rechters, de mogelijkheid heeft wetten te toetsen aan de grondwet. En Omtzigt zelf ging er voor zorgen, dat was een keihard punt, hij was het aan zijn land verplicht, dat dat ging veranderen. Er moest een constitutioneel hof komen in Nederland.

En dat zou er ook komen, het stond in het hoofdlijnenakkoord en in het coalitieakkoord. Ja, natuurlijk, goed bestuur, daar was NSC voor opgericht, en voor niets anders. Er werd 75 miljoen euro voor gereserveerd, maar dat geld, is gisteren besloten, gaat naar de bak, de nor, de gevangenis.

Het zit zo. Er zijn nu veel criminelen, die nog een celtegoed hebben, maar dat niet kunnen verzilveren, er is een enorme wachtlijst voor de bajes. Criminelen lopen jaren op vrije voeten rond, weten zich totaal geen raad met hun vrijheid, vervelen zich bijkans dood, en dat wil NSC niet, want de doodstraf is hier reeds lang afgeschaft, gelukkig maar, want wij zijn geen barbaren.

Wat heeft NSC dus gedaan? Gisteren ingestemd met het voorstel om die 75 miljoen die naar dat geweldige constitutionele hof zou gaan te bestemmen voor het gevangeniswezen. “Put your money where your mouth is,” riep Kamerlid Koops van NSC. In het Engels ook nog eens ja, terwijl Omtzigt nog zo gezegd had dat we hier in Nederland Nederlands praten en onderwijs aan de universiteiten in het Nederlands gegeven dient te worden.

Right! Oké, constitutioneel hof verkwanseld. Maar daar bleef het niet bij. Er speelde gisteren nog iets, de kwestie van het strafbaar stellen van hulp aan illegalen. Want het kon natuurlijk niet zo zijn, ook een keihard NSC-punt, dat straks, als illegaal verblijf in Nederland strafbaar is, goedwillende Nederlanders met barmhartige harten, die in noodsituaties illegalen te hulp schieten in de gevangenis worden gegooid, waar dan weer plaats is omdat er geen constitutioneel hof komt. Schande! NSC eiste, samen met de SGP, die als de dood was dat lidmaten van de gereformeerde kerk, dat zijn er al niet zo heel veel meer, daar moet je zuinig op zijn, dat die achter de tralies zouden belanden omdat ze een illegaal een kop groentesoep met ballen ter hand hadden gesteld, keiharde toezeggingen van minister van Weel, die gaat daar tegenwoordig over sinds Faber op wachtgeld zit.

Die toezeggingen kwamen er, in een brief. Daar stond alleen maar in dat de soep niet zo heet zou worden gegeten. Van Vroonhoven sprong een gat in de lucht, daar kon ze uitstekend mee leven en zo werd de val van het demissionaire kabinet, ja, want ook dat kan nog vallen, afgewend.

Zo werden er twee monsterlijke, lelijke en mensonwaardige wetten door de Kamer gejaagd Ach, hadden we maar een constitutioneel hof, dan zou dat deze gedrochten kunnen toetsen aan de grondwet.

Goed bestuur, flikker toch op, het echte cellentekort zit in de hoofden van de NSC’ers. Ja, vervang dat fl maar door k.

