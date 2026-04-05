Flitspalen tegen herriehufters: heel strak plan van Rotterdam Opinie

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Eerlijk is eerlijk, onze huidige minister van verkeer en voormalig Rotterdamse VVD-wethouder, Vincent Karremans kwam zo ongeveer met dit grandioze idee: flitspalen tegen herriehufters en ‘laagvliegers’ in onze wijken. Wat een strak plan is dat!

Heel veel mensen ergeren zich een ongeluk aan die automobilisten en scooter/motorrijders die met demperloze knalpijpen en loudpipes de hele buurt laten opschrikken. Ook in nachtelijke uren! Het gemeentebestuur van Rotterdam kwam daarop met het plan om speciale flitspalen neer te zetten met microfoons erop. Dat plan werd ook gesteund door Leefbaar Rotterdam. Maak je meer herrie dan 83 dBA, dan ben je ongenadig het haasje en krijg je een forse boete van meer dan € 200,- op je deurmat. Dat zijn geen halve maatregelen! Daarmee hoopt het stadsbestuur van Rotterdam die enorme overlast in de woonwijken te laten stoppen. Andere gemeenten kijken met heel grote belangstelling naar de ‘niet lullen maar poetsen mentaliteit’ van Rotterdam.

Maar staan die flitspalen straks wel op de beste plek? Staan ze wel op de plaats waar de meeste overlast wordt veroorzaakt? Staan ze op de locatie met de hoogste pakkans? Een plek waar even gas terugnemen bij de flitspaal niet werkt? Ik denk van niet. Ik heb een beter voorstel. Zet de flitspalen tegen herriehufters in de Rotterdamse wijken Schiebroek, Overschie en Hillegersberg. Daar wordt met de regelmaat van de klok en dag en nacht die 83 dBA met 200% overschreden! Dat is knap heftig voor de wijkbewoners. De pakkans is daar vrijwel 100% en de gemeentekas vaart er wel bij, want in die wijken wordt tenminste zo’n 20.000 keer per jaar die geluidsgrens overschreden. Die laagvliegers over die wijken kunnen ook geen gas terugnemen. Ze gaan altijd plankgas, dus succes verzekerd.

De flitspalen moeten wel een beetje worden aangepast. De camera’s moeten niet op straat worden gericht, maar iets omhoog worden afgesteld. Daar komt immers die vreselijke herrie vandaan. Er is wel een verschil. Het gaat in die wijken niet over rijdend verkeer, maar vooral om de vliegmachines van o.a. Transavia en de hobbyvliegers.

Kortom: ik vind die flitspalen tegen herriehufters ècht een heél strak plan, maar ze staan straks wel op de verkeerde plek en pakken een enorm geluidsprobleem helemaal niet aan.

De nieuwe gemeenteraad van Rotterdam zou daar met stoom en kokend water daar iets aan moeten doen. Daarom: zet die flitspalen Schiebroek, Hillegersberg en Overschie. Succes verzekerd!

