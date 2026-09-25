Flexpremier Rob Jetten wil Netanyahu niet in VS laten arresteren maar Poetin kan beter wegblijven Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 421 keer bekeken • Bewaren

In een interview met Al Jazeera, de internationale nieuwszender die niet automatisch kiest voor Westerse perspectieven, wordt de immer flexibele premier Rob Jetten geconfronteerd met de aanwezigheid van oorlogsmisdadiger Netanyahu bij de VN. Had hij niet gearresteerd moeten worden op grond van het arrestatiebevel van het in Nederland gevestigde internationaal strafhof, wil de interviewster weten. Nee, dat vindt Jetten van niet. Alle regeringsleiders moeten bij de VN kunnen spreken om zo geconfronteerd te kunnen worden met afkeurende reacties.

Even later wil de tweede interviewer weten hoe het dan zit met de komst van de Russische president Vladimir Poetin naar de G20, waar ook de EU deel van uitmaakt. President Trump heeft zijn massamoordende buddy uitgenodigd die bijeenkomst in Florida bij te wonen. Deze uitnodiging, aan de man die medeverantwoordelijk wordt geacht voor het neerhalen van MH17 waarbij onder meer 196 Nederlanders om het leven kwamen, vindt Jetten wel problematisch. "Ik denk dat de uitnodiging een heel verkeerd signaal afgeeft. Ik vraag me overigens af of hij gaat komen."

Daarna wil de interviewer weten of dat niet een kwestie is van dubbele maten. Netanyahu wel welkom, Poetin niet en Jetten ligt dat opvallend uitgebreid toe. "Ik denk dat als Poetin naar deze G20 komt alle Europeanen een duidelijke boodschap moeten afgeven aan de Russische president, namelijk dat hij de oorlog aan het verliezen is met een zeer grote hoeveelheid slachtoffers aan Russische zijde, een enorme schade voor de Russische economie en de consequenties voor de rest van de wereld. De enige oplossing is gaan onderhandelen met Oekraïne met beide landen aan de tafel. (...) Laat me duidelijk zijn: Poetin is de enige die verantwoordelijk is voor deze oorlog en de enige die die kan stoppen."

Voor de oplettende kijker: Eerder in het gesprek had Jetten geen soortgelijke veroordeling van Netanyahu paraat. Toen sprak hij over "extremistische ministers" in het Israëlische kabinet. Meten met twee maten? Dat is de enige methode die Nederland kent als het om oorlogsmisdaden gaat.