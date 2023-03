Flex huurcontracten zullen alleen maar toenemen, ondanks initiatiefwet CU en PvdA

13 mrt. 2023 - 12:26

Wij verhuren ons oude appartement en helaas doen we dat ook met een flex-contract. Het probleem is namelijk dat wij in de toekomst misschien voor de situatie komen te staan dat we terug zouden willen of het willen verkopen. Zit er eenmaal iemand in met huurbescherming is het bijna onmogelijk om nog iets te doen met je eigen bezit onafhankelijk van je eigen (probleem) situatie op dat moment. Graag heb ik mijn huurders langer maar niet verplicht voor altijd. Mocht deze of een vergelijkbare wet erdoor komen dan is het directe gevolg dat wij in de toekomst heel erg op gaan passen aan wie wij verhuren. Waarschijnlijk worden het dan vooral expats waarvan je weet dat ze op den duur weer vertrekken.