Fleur Agema voelt zich niet meer veilig bij de PVV en is verbijsterd over ‘knettergekke’ roddel

Dat Fleur Agema na de verkiezingen niet terugkeert in de PVV-fractie is mede het gevolg van de onveilige werkomgeving binnen de extreemrechtse eenmanspartij. Dat vertelde de voormalige minister van Volksgezondheid maandag bij Pauw & De Wit.

Een roddel uit PVV-kringen dat Agema bipolair zou zijn, noemde ze “knettergek”. “Dat is voor mij natuurlijk ook een reden om niet meer door te willen. Ik moet wel met mijn eigen mensen die vertrouwensrelatie hebben. Als je dan zo door iemand belachelijk wordt nagetrapt… Dat kan niet natuurlijk.”

Als minister kwam Agema geregeld onder vuur te liggen van haar eigen PVV. Ook Ingrid Coenradie, inmiddels overgestapt naar JA21, kreeg als staatssecretaris te maken met tegenwerking uit eigen gelederen.