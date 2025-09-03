Fleur Agema verklapt terloops dat het kabinet viel vanwege een misrekening van Wilders Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1661 keer bekeken • bewaren

Oud-minister Fleur Agema (PVV) verklapte in de eerste uitzending van Pauw en De Wit waarom het kabinet in juni gevallen is. Ze merkte op dat Wilders er vanuit ging dat hij zijn eisen kon opschroeven omdat de andere coalitiepartijen het kabinet niet zouden willen laten vallen met het oog op de NAVO-top. Dat bleek een misrekening en Wilders haalde bakzeil. "Ik denk dat hij gedacht heeft die NAVO-top komt eraan, ik kan nog wat binnenhalen", zegt ze in reactie op het verwijt van Joost Eerdmans dat de PVV er doelbewust uit is gestapt (op 10 minuten in de uitzending). De verklaring van Agema is brisant omdat nooit duidelijk is geworden waarom Wilders de stekker er uit trok. Volgens de verklaring die Agema geeft zou hij de druk bewust torenhoog hebben opgevoerd in de overtuiging zijn zin door te kunnen drukken omdat inschatte dat de andere partijen klem zaten.

Francisco van Jole vestigt de aandacht op het ene zinnetje omdat daar in de talkshow en er na niet op werd in gegaan. Hij constateert dat er verderop in het programma nog iets merkwaardigs gebeurt. Ingrid Coenradie, ex-staatssecretaris van Justitie en ex-PVV, stelt dat de moord op Lisa geen voorbeeld is van femicide. Volgens Coenradie worden er te veel zaken "op een hoop gegooid" en beperkt femicide zich tot partnergeweld. (vanaf 25:00) Dat is onjuist. Femicide is de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. Als Lisa een jongen was geweest, was ze niet vermoord. Ook die blunder of bewuste politieke herinterpretatie gaat verder onopgemerkt voorbij. Voor Van Jole mede reden om te constateren dat talkshows geen journalistiek zijn.

Eerder in het gesprek heeft politiek duider Peter Kee inzicht gegeveven in de jongste chaos in Den Haag en hoe die ontstaan is. Zo heeft hij zich verbaasd over de uitspraken van oud-NSC-vicepremier Eddy van Hijum die er over klaagt dat het kabinet een slangenkuil was. Hij zou beter moeten weten volgens Kee: "Van Hijum is lang Kamerlid geweest voor het CDA, onder andere ten tijde van de kabinetten Balkenende waarbij Jack de Vries de grote spindoctor was. Dat was ook best een slangenkuil."