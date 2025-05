Fleur Agema van anti-migratiepartij PVV heeft haar hoop gevestigd op arbeidsmigranten

Nou, bijvoorbeeld omdat de PVV in het laatste verkiezingsprogramma beloofde de immigratie flink terug te dringen. En de meeste immigranten in Nederland zijn arbeidsmigranten . “De instroom van zowel arbeids- als studiemigranten” moest dan ook “fors worden beperkt” volgens het partijprogramma van 2023. “Het is hard nodig grip te krijgen op arbeidsmigratie”, schreven de vier coalitiepartijen in 2024 op in het hoofdlijnenakkoord.

Heel hard was die belofte overigens niet, want de VVD en BBB zijn, mede vanwege hun achterbannen, de grootste politieke voorstanders van arbeidsmigratie. Zo wordt de VVD-kas gespekt door ondernemers die hun zakken vullen over de ruggen van arbeidsmigranten. En ook in de agrarische sector en in slachthuizen wordt volop gebruikgemaakt van slecht bbbetaalde werknemers die van buiten Nederland komen. Als het aan de PVV ligt, komen daar dus nog extra arbeidsmigranten voor in de zorg bij.